Автомобильный портал Motorpage
30 окт 2024

Семейство Porsche 911 пополнилось новой версией с “механикой”

Семейство Porsche 911 пополнилось новой версией с “механикой”
Автор фото: фирма-производитель

Компания Porsche представила 911 Carrera T с механической коробкой передач и облегченным кузовом. Автомобиль будет выпускаться в двух типах кузова: купе и кабриолет. Прием заказов на новинку уже открыт

Под капотом стандартный 3,0-литровый 6-цилиндровый оппозитный двигатель мощностью 394 л.с. и 450 Нм крутящего момента. В паре с мотором работает 6-ступенчатая механическая коробка передач. Заявленный разгон до “сотни” - 4,5 с. Максимальная скорость - 295 км/ч. Кабриолет разгоняется до 100 км/ч чуть медленнее 4,7 с и достигает максимальной скорости в 293 км/ч. 

Облегчить кузов удалось за счет отказа от обильной шумоизоляции, заднего дивана и установки более легких стекол. В итоге, 911 Carrera T легче стандартной версии на 40 кг. Кроме этого, автомобилю досталась система контроля вектора тяги, иная подвеска и заниженный клиренс на 10 мм.

При написании новости использовалась информация:
motortrend

Комментарии к новости

Последние новости

...
Porsche 911 Carrera Coupe 2020

Porsche 911 Carrera обновился

10 сентября 2019
Porsche 911 Carrera 3,2 1984

Легенда заводского тюнинга

04 марта 2019
Porsche 911

Новый Porsche 911: первое фото без камуфляжа

21 февраля 2018
Porsche 911

В салоне Porsche 911 появится подстаканник

12 декабря 2017
Porsche 911 Carrera T

Porsche сделал 911 Carrera для аскетов

24 октября 2017
Porsche 911

Полиция Австрии получила в свое распоряжение Porsche 911

30 июня 2017

 Новости Porsche 911 Carrera

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Atlas - geely atlas (2024) все четыре колеса Тест драйв
28 октября 2024

Geely Atlas
"Все четыре колеса"
BAIC X75 - baic x75 (2024) «пекин» с немецкими корнями
Тест драйв
21 октября 2024

BAIC X75
"«Пекин» с немецкими корнями"
- cyclone rx 401: ласковый, нежный, дикий
Мотоциклы
18 октября 2024


"Ласковый, нежный, дикий"
Jaecoo J8 - jaecoo j8 (2024) в экспортном исполнении
Тест драйв
14 октября 2024

Jaecoo J8
"В экспортном исполнении"

Написано новостей:

3 5 2 5 6