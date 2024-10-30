Семейство Porsche 911 пополнилось новой версией с “механикой”

Компания Porsche представила 911 Carrera T с механической коробкой передач и облегченным кузовом. Автомобиль будет выпускаться в двух типах кузова: купе и кабриолет. Прием заказов на новинку уже открыт

Под капотом стандартный 3,0-литровый 6-цилиндровый оппозитный двигатель мощностью 394 л.с. и 450 Нм крутящего момента. В паре с мотором работает 6-ступенчатая механическая коробка передач. Заявленный разгон до “сотни” - 4,5 с. Максимальная скорость - 295 км/ч. Кабриолет разгоняется до 100 км/ч чуть медленнее 4,7 с и достигает максимальной скорости в 293 км/ч.

Облегчить кузов удалось за счет отказа от обильной шумоизоляции, заднего дивана и установки более легких стекол. В итоге, 911 Carrera T легче стандартной версии на 40 кг. Кроме этого, автомобилю досталась система контроля вектора тяги, иная подвеска и заниженный клиренс на 10 мм.