Представлена новая Porsche 911 Targa

Porsche 911 Targa предложат клиентам исключительно в полноприводных вариантах с 3,0-литровым бензиновым турбомотором

Компания Porsche представила спорткар 911 нового поколения в кузове тарга. Премьера открытой модификации двухдверки состоялась в онлайн-режиме из-за пандемии COVID-19. В России этот автомобиль появится в продаже в сентябре нынешнего года.

Porsche 911 Targa предложат клиентам исключительно в полноприводных вариантах. Автомобиль комплектуется 3,0-литровым бензиновым турбомотором с шестью цилиндрами. Мощность агрегата составляет 385 л. с., что на 15 л. с. больше, чем у предшественника. Также в продаже появится версия Targa 4S с 450-сильным агрегатом. Моторы работают вместе с восьмиступенчатой коробкой передач с двумя сцеплениями. Для версии 911 Targa 4S также доступна семиступенчатая механическая коробка передач. Максимальная скорость 911 Targa 4 составляет 289 км/ч, 4S разгоняется до 304 км в час.