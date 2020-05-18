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18 май 2020

Представлена новая Porsche 911 Targa

Представлена новая Porsche 911 Targa
Автор фото: фирма-производитель

Porsche 911 Targa предложат клиентам исключительно в полноприводных вариантах с 3,0-литровым бензиновым турбомотором

Компания Porsche представила спорткар 911 нового поколения в кузове тарга. Премьера открытой модификации двухдверки состоялась в онлайн-режиме из-за пандемии COVID-19. В России этот автомобиль появится в продаже в сентябре нынешнего года.

Porsche 911 Targa предложат клиентам исключительно в полноприводных вариантах. Автомобиль комплектуется 3,0-литровым бензиновым турбомотором с шестью цилиндрами. Мощность агрегата составляет 385 л. с., что на 15 л. с. больше, чем у предшественника. Также в продаже появится версия Targa 4S с 450-сильным агрегатом. Моторы работают вместе с восьмиступенчатой коробкой передач с двумя сцеплениями. Для версии 911 Targa 4S также доступна семиступенчатая механическая коробка передач. Максимальная скорость 911 Targa 4 составляет 289 км/ч, 4S разгоняется до 304 км в час.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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