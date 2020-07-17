Представлен новый Porsche 911 Turbo

Новинка оказалась лишь на 0,1 секунды медленнее самого мощного 911 Turbo S

Turbo-версия Porsche 911 комплектуется оппозитным мотором объёмом 3,75 литра, отдача которого составляет 580 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента. Для сравнения, этот же двигатель на 911 Turbo S выдаёт 650 сил и 800 Нм момента. В обоих случаях агрегат сочетается с восьмиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и полным приводом с муфтой на передней оси. С такой силовой установкой 911 Turbo разгоняется с места до 100 километров в час за 2,8 секунды, а кабриолету требуется на это 2,9 секунды.

Новый 911 Turbo получил подвеску PASM с адаптивными амортизаторами. Более спортивный вариант PASM Sport с уменьшенным на 10 миллиметров дорожным просветом — опция. Также для модели заявлены опциональные гидравлические стабилизаторы поперечной устойчивости, шины 255/35 R20 спереди и 315/30 R21 – сзади, тормоза с 408-миллиметровыми дисками на передней оси и 380-миллиметровыми на задней.