Porsche выпустила юбилейный 911 Turbo в честь 50-летия модели

Компания Porsche представила ограниченную серию 911 Turbo, созданную в честь 50-летия модели. Всего будет выпущено 1974 экземпляров. Стоимость начинается от 263 095 долларов

Для юбилейной версии была взята актуальная модификация 911 Turbo S с полным приводом. Таким образом, автомобиль комплектуется 3,7-литровой “шестеркой” с двойным турбонаддувом и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Мощность - 650 л.с. Крутящий момент - 800 Нм.

Внутри и снаружи спецверсия оформлена в стилистике Porsche "Turbonite". Кузов окрашен в классический серый цвет, который дополняется специальной графикой “1974-2024” и эмблемами “Turbo 50”. Также внешний облик юбилейного 911 Turbo украшен черными патрубками выхлопной системы. Отделка салона включает вставки с клетчатым рисунком на сиденьях, передней панели и дверных картах. За дополнительную плату можно заказать пакет Heritage Design "50 Years Turbo". Он включает темно-зеленый цвет кузова в сочетании с серебристым капотом, крупные надписи “74” по бокам, а также иные колесные диски.