Флагманский электрокар Porsche – известны подробности

Компания Porsche провела собрание акционеров — первое со времени выхода на биржу в минувшем сентябре. Производитель озвучил результаты работы в прошлом году и уточнил планы на будущее, которые связаны, в первую очередь, с электромобилями

Генеральный директор марки поделился некоторыми деталями о новом флагманском электрокаре. Новинка будет ориентирована, в первую очередь, на рынки Китая и США. В то же время машина будет уникальной и с точки зрения дизайна, и с точки зрения технологий. Во-первых, машина получит нетипичный форм-фактор «кросс-седан». Во-вторых, специалисты Porsche оснастят автомобиль передовыми технологиями автопилота.

В настоящее время электрическая линейка Porsche ограничена семейством Taycan. В 2024 году её дополнит батарейный Macan.