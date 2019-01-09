Из палок и стебельков

Porsche показали автомобиль, который определенно порадует всех экологов. Речь идет о гоночном Porsche Cayman 718 GT4 Clubsport. Автомобиль предназначен исключительно для соревнований и трек-дней. Однако главная его особенность заключается совсем в другом - в кузове

Дело в том, что кузов нового «Каймана» изготовлен из натурального композитного волокна. По весу оно близко к карбону, однако состоит из льна и конопли. Отметим, что из данного материала изготовлены лишь двери и задние крылья, все остальные кузовные панели выполнены из алюминия. Легкий кузов дополняется мощным 8-литровым 6-цилиндровым оппозитным мотором, который работает в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач и механической блокировкой дифференциала задней оси.

Кстати, автомобиль будет предлагаться в двух версиях. Первая носит название GT4 Clubsport Competition, которая отличается регулируемыми амортизаторами с тремя настройками, возможностью изменения баланса тормозов, съёмным рулём от 911 GT3 R, встроенными пневмодомкратами. Вторая версия - Trackday - является чуть менее "злой". Она, в свою очередь, оснащается кондиционером, антиблокировочной системой тормозов, электронной системой контроля устойчивости и противобуксовочной системой.