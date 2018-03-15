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15 мар 2018

Электрический кроссовер Porsche: скоро в серию?

Электрический кроссовер Porsche: скоро в серию?
Автор фото: фирма-производитель

Компания Porsche внезапно оказалась среди остающих: Jaguar уже представил свой электрический кроссовер I-Pace, на подходе EQ C, создаваемый Mercedes-Benz, чего уж говорить о Tesla, которая продает Model X уже третий год.

На автосалоне в Женеве немцы показали концепт электрического кроссовера Mission E Cross Turismo. Это дальнейшее развитие седана Mission E, который станет серийным уже через полтора года.

Если в «просто» Mission E Porsche делала ставку на роскошный и очень быстрый представительский автмобиль, то машина с приставкой Cross Turismo может похвастать еще и практичностью.

Внешне в передней части кроссовер стилистически пересекается с седаном, но в целом машина напоминает большой хэтчбек, нежели кроссовер. Впрочем, тот же Jaguar I-Pace также не очень-то и похож на кроссовер. Porsche Mission E Cross Turismo получился аэродинамичным, а раздутые арки и большие колеса придали ему более атлетичный и агрессивный вид.

В интерьере вообще отсутствуют «физические» кнопки: даже включение аварийной сигнализации завязано на сенсор. В салоне четыре экрана: один вместо приборной панели, два растянулись на приборной панели, а третий — это сенсорный блок на центральной консоли, отвечающий за управление климат-контролем.

В отличие от седана у Mission E Cross Turismo уже три, а не два электромотора. Впрочем, мощность аналогичная: 600 л. До 100 км/ч электрический кроссовер разгоняется за 3,5 секунды, а до 200 км/ч с места менее чем за 12 секунд. В Porsche говорят, что блока батарей должно хватить на 500 километров пути. При этом батареи можно заряжать как на обычных станциях зарядки, так и имеющих возможность индукционной зарядки. На 80% батареи на последних заряжаются всего за 15 минут.

Несмотря на статус концепта, в Porsche явно готовы оперативно запустить кроссовер в производство и пока выжидают, чтобы оценить перспективы на примере успеха или неудачи своих конкурентов.
 

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При написании новости использовалась информация:
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