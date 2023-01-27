Каким был бы современный Porsche 356?

Знаменитые спорткары Porsche 911 появились не на пустом месте - слава гоночных машин Porsche началась с не менее легендарной модели 356

К слову, летом у первенца Porsche будет юбилей - 75 лет с момента начала выпуска. В честь этого события дизайн-центр немецкой марки разработал необычный концепт Vision 357. В техническом плане перед нами серийный 718 Cayman, соответственно, здесь под капотом четырехлитровый 500-сильный мотор.

Зато дизайн здесь уникальный - пропорциями автомобиль напоминает своего прародителя, при этом прослеживаются черты и современных спорткаров. Интересные штрихи - панорамное остекление (даже крыша), "слепая" оптика - светодиодные элементы расположены прямо на кузовной панели.