Классический Porsche 911 превратили в настоящий внедорожник

Конверсия спортивных автомобилей во внедорожники – тема не новая. С переменным успехом ей давно занимаются в Латинской Америка и на Ближнем Востоке (в частности в ОАЭ). Правда, сегодня мы поговорим, про совершенно иной проект, созданный в США.

Есть такая компания Russell Built Fabrication из Калифорнии, она славится тем, что уже несколько десятилетий переделывает спорткары под болиды для раллирейдов. Модернизация носит радикальный и комплексный характер – машины готовят раллийным заездам, и, порой, они не имеют даже допуска на дороги общего пользования.

К слову, последний пункт сильно расстраивал поклонников Russell Built, так как многим хотелось бы иметь подобную машину, но с условием возможности использования на каждый день. Инженеры фирмы прислушались к пожеланиям клиентов и выкатили это – гражданский багги на основе Porsche 911 в кузове 964.

Похожую машину Russell Built уже строили (как раз для ралли), собственно наработки прошлого проекта и легли в основу новинки. Особое внимание обращает на себя модифицированная подвеска. Спереди усилены ступицы, и стоят регулируемые амортизаторы EXE-TC и пластины для регулировки развала. Нижние рычаги сделаны из листовой стали. Поворотные кулаки, рулевые тяги, звенья стабилизатора и верхние опоры стоек — из алюминиевого сплава 7075. Форсировка двигателя не предусмотрена. Но по желанию заказчика механики Russell Built Fabrication могут свапнуть в спорткар четырехлитровый «оппозитник» на 400 сил и заменить трансмиссию