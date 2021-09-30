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30 сен 2021

Немецкие тюнеры «зарядили» Porsche 911

Немецкие тюнеры «зарядили» Porsche 911
Автор фото: фирма-производитель

Немецкое тюнинг-ателье Techart представило новую работу — кабриолет GTstreet R, который базируется на открытой версии Porsche 911 Turbo

Что входит в комплекс доработок? Во-первых, на автомобиль установили новый боди-кит. Отметим, тюнеры заявляют, что новый обвес оптими¬зирует направление потоков набегающего воздуха — улучшаются распределение прижимной силы и охлаждающие свойства.  Во-вторых, штатные передние крылья были заменены на аналоги из композитов.

Серьезные изменения произошли и в технической части.  Был доработан двигатель – ему добавили новую систему турбонаддува и переписанный софт ЭБУ. В результате чего штатный оппозитный мотор 3.8 стал развивать 800 лошадиных сил – это на 150 лошадиных сил больше, чем на Porsche 911 Turbo S.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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