Немецкие тюнеры «зарядили» Porsche 911

Немецкое тюнинг-ателье Techart представило новую работу — кабриолет GTstreet R, который базируется на открытой версии Porsche 911 Turbo

Что входит в комплекс доработок? Во-первых, на автомобиль установили новый боди-кит. Отметим, тюнеры заявляют, что новый обвес оптими¬зирует направление потоков набегающего воздуха — улучшаются распределение прижимной силы и охлаждающие свойства. Во-вторых, штатные передние крылья были заменены на аналоги из композитов.

Серьезные изменения произошли и в технической части. Был доработан двигатель – ему добавили новую систему турбонаддува и переписанный софт ЭБУ. В результате чего штатный оппозитный мотор 3.8 стал развивать 800 лошадиных сил – это на 150 лошадиных сил больше, чем на Porsche 911 Turbo S.