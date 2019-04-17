Новый Porsche 911 сменил тип кузова

На мотор-шоу в Нью-Йорке состоялась премьера спорткара Porsche 911 нового поколения с кузовом «спидстер». Всего будет выпущено 1 948 автомобилей

Говорить о дизайне достаточно сложно - перед нами все тот же 911-й только с отсутствием крыши и некоторыми косметическими штрихами. Однако кое-что о кузове сказать всё-таки стоит. Ради облегчения конструкции разработчики использовали карбоновые передние крылья, а также крышки моторного отсека и багажного отделения. К слову, автомобиль весит менее полутора тонн.

Porsche 911 Speedster оснастили четырехлитровым рядным шестицилиндровым двигателем, развивающим более 500 л.с. и 469 Нм крутящего момента. Такой мотор устанавливается на нынешние экстремальные суперкары 911 GT3 и 911 GT3 RS. Агрегат сочетается исключительно с шестиступенчатой механической коробкой передач. Спидстер способен ускоряться с места до 96 км/ч за 3,8 сек.