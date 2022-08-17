Porsche 911 GT3 RS рассекретили до премьеры

Индекс GT3 всегда носили самые мощные спорткары Porsche. Эти машины буквально созданы для использования на гоночном треке, хотя и сертифицированы для эксплуатации на дорогах общего пользования

Собственно, через несколько дней должна произойти официальная премьера 911 GT3 RS нового поколения. Впрочем, несколько интернет-пользователей в социальных сетях опубликовали фотографии новинки. Отметим, что снимки обладают высоким качеством, так что можно говорить об утечке из официальных каналов.

Впрочем, нас интересует не этот факт, а сам автомобиль. Итак, во внешнем облике спорткара сразу бросается большое количество воздухозаборников. Видно, что инженеры серьезно поработали над активным и пассивным охлаждением. По некоторым предположениям, под капотом Porsche расположится мотор с мощностью в 550 лошадиных сил.