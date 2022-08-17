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17 авг 2022

Porsche 911 GT3 RS рассекретили до премьеры

Porsche 911 GT3 RS рассекретили до премьеры
Автор фото: фирма-производитель

Индекс GT3 всегда носили самые мощные спорткары Porsche. Эти машины буквально созданы для использования на гоночном треке, хотя и сертифицированы для эксплуатации на дорогах общего пользования

Собственно,  через несколько дней должна произойти официальная премьера 911 GT3 RS нового поколения. Впрочем, несколько интернет-пользователей в социальных сетях опубликовали фотографии новинки. Отметим, что снимки обладают высоким качеством, так что можно говорить об утечке из официальных каналов.

Впрочем, нас интересует не этот факт, а сам автомобиль. Итак, во внешнем облике спорткара сразу бросается большое количество воздухозаборников. Видно, что инженеры серьезно поработали над активным и пассивным охлаждением.  По некоторым предположениям, под капотом Porsche расположится мотор с мощностью в 550 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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