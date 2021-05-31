Автомобильный портал Motorpage
31 май 2021

Porsche 911 стал 500-сильнм спорткаром

Porsche 911 стал 500-сильнм спорткаром
Автор фото: фирма-производитель

Британская компания Everrati, специализирующаяся на переделке классических моделей представила свой проект по доработке Porsche 911 в 964 кузове

Удивительно, но спорткар получился электрическим. Хотя, удивляться нечего – электрификация — это основной профиль Everrati. Собственно, от обычного Porsche здесь осталось только шасси. Стандартный двигатель был заменен на электрическую 500-сильную силовую установку и батарею.  На разгон до 100 км/ч электро¬мобилю требуется менее четырёх секунд, а запас хода равен 240 километрам.

Любопытно, что и кузов здесь иной. Хотя, нам тут же могут возразить, мол, перед нами же классический 964-й.  Да, облик повторен, но приглядитесь - фары современные, крылья более широкие и таких деталей много. Кроме того, многие панели выполнены из углепластика.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Porsche готовится представить очень мощный Cayenne

21 мая 2021

Porsche Джеймса Дина всплывает по частям

19 мая 2021
Porsche Panamera Turbo S (2021)

Porsche выпустит Panamera нового поколения

29 марта 2021
Porsche 918 spyder

В Porsche готовятся к выпуску гиперкар

23 марта 2021
Porsche 911 Turbo (2021)

Назван самый верный бензину Porsche

22 марта 2021

В Porsche переходят на экологически чистое производство

19 марта 2021

 Новости Porsche

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Carnival - kia carnival (2021) оправдывает ли новый kia carnival налог на роскошь? Тест драйв
31 мая 2021

KIA Carnival
"Оправдывает ли новый Kia Carnival налог на роскошь?"
Hyundai Genesis G80 - саммит genesis g80 (2021)
Тест драйв
28 мая 2021

Hyundai Genesis G80
"Саммит G80"
Land Rover Defender 90 - land rover defender 90 (2020) «защитник вольности и прав»
Тест драйв
26 мая 2021

Land Rover Defender 90
"«Защитник вольности и прав»"
Skoda Kodiaq, KIA Sorento - сравнительный тест kia sorento (2021) и skoda kodiaq (2017) в схватке за покупателей
Сравнительный тест
17 мая 2021

Skoda Kodiaq, KIA Sorento
"Тянем-потянем: Kia Sorento и Skoda Kodiaq в схватке за покупателей"

Написано новостей:

2 8 3 4 2