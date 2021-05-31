Porsche 911 стал 500-сильнм спорткаром

Британская компания Everrati, специализирующаяся на переделке классических моделей представила свой проект по доработке Porsche 911 в 964 кузове

Удивительно, но спорткар получился электрическим. Хотя, удивляться нечего – электрификация — это основной профиль Everrati. Собственно, от обычного Porsche здесь осталось только шасси. Стандартный двигатель был заменен на электрическую 500-сильную силовую установку и батарею. На разгон до 100 км/ч электро¬мобилю требуется менее четырёх секунд, а запас хода равен 240 километрам.

Любопытно, что и кузов здесь иной. Хотя, нам тут же могут возразить, мол, перед нами же классический 964-й. Да, облик повторен, но приглядитесь - фары современные, крылья более широкие и таких деталей много. Кроме того, многие панели выполнены из углепластика.