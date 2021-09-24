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24 сен 2021

Porsche Cayman и Boxter станут электрокарами

Porsche Cayman и Boxter станут электрокарами
Автор фото: фирма-производитель

Немецкий автопроизводитель является в данный момент одним из инновационных предприятий в отрасли. Так, например, электрификации в Porsche уделяют очень большое внимание. Не так давно представители компании заявили, что еще две модели могут быть переведены на электрические рельсы.

Речь идет о спорткарах Cayman и Boxter, которые будут переведены на «зеленые» рельсы в 2024 году.  Известно, что внешность автомобилей будет являться компиляцией стилей таких моделей как Taycan и концепт-кара Mission R, который компания рассекретила в начале сентября. Что касается интерьера, то он будет очень футуристичным, это делается ради привлечения молодой аудитории.

По техническим характеристикам никакой конкретики нет. Есть информация о том, что оба спорткара построят на платформе PPE – на этой же архитектуре построен и Taycan.  Интересно, но в некоторых модификациях автомобили, по мощности, смогут дать фору легендарному 911-му.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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