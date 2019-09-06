Porsche Cayman станет электрокаром

После выхода суперседана Taycan в компании задумались о строительстве его противоположности – компактного и легкого электрокупе

Не стоит предполагать, что в Porsche займутся электрификацией существующей модели, скорее всего 718 Cayman будет обычным стилистическим ориентиром. Во всяком случае, по данным издания Auto Express, окончательного решения нет, и сейчас в компании сейчас просто обсуждают различные идеи и моделируют возможные конструктивные решения. К слову, один из топ-менеджеров фирмы Лутц Мешке заявил изданию, что электрический 911 – это был бы некоторый перебор, а вот перевести на электротягу семейство 718 может оказаться правильным решением.

"Это был бы очень хороший шаг в будущее для 718, и этот проект может быть основан на совершенно новой платформе, которой мы могли бы впоследствии делиться с другими брендами", – заявил Мешке. К слову о платформах, «тележка»Taycan тоже не останется прерогативой Porsche: она может стать базой для электроседана Audi e-tron GT. А наиболее вероятным следующим членом электрокаров Porsche все же представляется электрическая модификация кроссовера Macan, которую уже успели анонсировать.