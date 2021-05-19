Porsche Джеймса Дина всплывает по частям

Легендарный актер Джимми Дин имел две страсти – автогонки и быстрые модели. В 1955 году актер приобрел себе Porsche Spyder 500, а через несколько дней он погиб в аварии, столкнувшись с автомобилем Ford, который попросту не заметил низкий спорткар.

Машина, конечно же, была разбита в хлам, но дальнейшая ее судьба оказалась очень интересной – некоторое время ее возили по автосалонам и выставкам, которые посвящались безопасности дорожного движения. В 1960 году автомобиль таинственным образом исчез во время одной из железнодорожных перевозок. Запечатанный вагон, в котором находился автомобиль, оказался пуст.

60 с лишним лет о нем ничего не было слышно, но совсем недавно на аукционе Bring a Trailer всплыла трансмиссия от пятисотого «Спайдера», причем человек, который разместил лот, утверждает что эта деталь от машины Дина, более того все подтверждается документами – коробка передач под номером 10 046 первоначально была установлена на Porsche 550 Spyder 1955 года с номером шасси 550-0055 и номером двигателя 90 059. Этот номер двигателя совпадает с тем, который стоял в Porsche актера— он указан в свидетельстве о регистрации.