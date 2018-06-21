Компания Porsche неожиданно приобрела 10-процентную долю в хорватском производителе электрических гиперкаров Rimac

Крошечная компания Rimac, выпускающая весьма ограниченным тиражем 1000-сильные (и более) гиперкары, уже стала партнером таких компаний, как Aston Martin, Jaguar Land Rover, Renault, Siemens и Magna, поставляя им самые передовые комплектующие для производства электромобилей. В коммюнике, посвященном новой сделке, говорится, что Porsche и Rimac совместно будут работать над «зелеными» технологиями.

Недавно на автосалоне в Женеве компания Rimac представила публике электрический суперкар C_Two. У машины фантастическая мощность – 1914 л.с. Первый суперкар компании Rimac Concept One на рынке провалился: вместо 88 экземпляров в компании сделали всего 8, причем один из них уничтожил ведущий телепрограммы Grand Tour Ричард Хаммонд. Но в Rimac проделали работу над ошибками. Новый электрический гиперкар стал крупнее, а значит его салон стал просторнее. Вместо литий-железно-фосфатной батареи теперь используется литий-магнивая емкостью 120 киловатт-часов. В компании говорят, что это позволило увеличить запас хода электромобиля до 650 километров. При этом батарея интегрирована в силовую структуру кузова и увеличивает его жесткость.

Силовая установка решена по тому же принципу, что и на старом Concept One: четыре электромотора (по одному на каждое колесо) суммарной мощностью 1,4 МВт или 1914 л.с. Крутящий момент составляет и вовсе фантастические 2300 Нм. До 100 км/ч по утверждениям создателей C-Two разгоняется за 1,85 секунды. Кстати, такие же показатели обещает Илон Маск для Tesla Roadster II, но его пока не существует даже в виде концепта, был показан.

В Женеве представители компании Rimac сказали, что намереваются выпустить 150 экземпляров модели С_Two, каждый ценой около полутора миллионов долларов. Но уже через полтора месяца весь тираж был раскуплен.