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8 дек 2017

Porsche начала производство меда

Porsche начала производство меда
Автор фото: фирма-производитель

Многие автомобильные компании выпускают еще что-то кроме автомобилей. У некоторых это даже называется «продут диверсификации». Но кто бы мог подумать, что и у компании Porsche появится что-то подобное, причем представила она… мед собственного проихводства.

Конечно же, это не более чем сувенир: пасека при заводе в Лейпциге не способна произвести большое количество продукта. В этом году 1,5 миллиона пчел собрали 400 килограммов липового меда. В мае этого года саксонский завод Porsche разместил на территории своей внедорожной трассы 25 пчелиных семейств. Мед, который получил название «Турбинхен» (слово, образованное от немецких слов «турбина» и «пчелка»), теперь продается в магазине клиентского центра завода Porsche в Лейпциге.

Природная зона на территории завода Porsche в Лейпциге является уникальным явлением в автомобильной отрасли. Наряду с медоносными пчелами компания Porsche еще в 2002 году поселила на внедорожной трассе эксмурских пони и туров. Природная территория площадью 132 гектар служит домом для многочисленных животных. Здесь живут различные виды птиц, земноводных, зайцев, оленей и полевых мышей.
 

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Porsche

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