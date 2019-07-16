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16 июл 2019

Porsche отзывают свои спотркары

Porsche отзывают свои спотркары
Автор фото: фирма-производитель
Компания Porsche объявила об отзыве в России трех спорткаров 718 Cayman и 911, которые были проданы в марте и апреле 2018 года.
«Причиной отзыва транспортных средств является существующая вероятность того, что крепление датчиков боковых подушек безопасности к порогам на транспортных средствах было выполнено ненадлежащим образом. Это может привести к снижению защитной функции системы пассивной безопасности при дорожно-транспортных происшествиях, в которых она задействуется», — поясняется в сообщении Росстандарта.
 
На сервисе будет выполнена проверка датчиков боковых подушек безопасности и, в случае необходимости, произведена замена креплений. Узнать, попадает ли автомобиль под действие кампании, можно по списку VIN-номеров на странице Росстандарта, также все владельцы дефектных автомобилей будут уведомлены автопроизводителем о необходимости посещения сервиса.


 

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При написании новости использовалась информация:
Autonews

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