Porsche отзывают свои спотркары

Компания Porsche объявила об отзыве в России трех спорткаров 718 Cayman и 911, которые были проданы в марте и апреле 2018 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является существующая вероятность того, что крепление датчиков боковых подушек безопасности к порогам на транспортных средствах было выполнено ненадлежащим образом. Это может привести к снижению защитной функции системы пассивной безопасности при дорожно-транспортных происшествиях, в которых она задействуется», — поясняется в сообщении Росстандарта.

На сервисе будет выполнена проверка датчиков боковых подушек безопасности и, в случае необходимости, произведена замена креплений. Узнать, попадает ли автомобиль под действие кампании, можно по списку VIN-номеров на странице Росстандарта, также все владельцы дефектных автомобилей будут уведомлены автопроизводителем о необходимости посещения сервиса.





