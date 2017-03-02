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2 мар 2017

Porsche Panamera: теперь универсал

Porsche Panamera: теперь универсал
Автор фото: фирма-производитель

Накануне международного автосалона производители все активнее раскрывают информацию о своих новинках. На этот раз порадовала компания Porsche, рассказав о новом Panamera Sport Turismo. Автомобиль с кузовом универсал отличается не только возросшим, по сравнению с «просто» Panamera, объемом багажника, но и возможностью установки трехместного заднего дивана по желанию заказчика. Вдобавок к этому на универсале впервые в классе появился адаптивный выдвижной спойлер, имеющий три ступени регулировки угла атаки в зависимости от скорости автомобиля

По законам жанра «семейных» автомобилей, спинки задних кресел раскладываются практически вровень с полом полностью или по отдельности в соотношении 40:20:40, увеличив объем багажного отделения с 520 литров до 1390. Так же в качестве опции владельцам универсалов предлагают установить в багажное отделение розетку 230V, крепежные петли, рейки и разделительную сетку.

Универсал, как и недавно обновленный седан, получил сразу пять исполнений: Panamera 4, Panamera 4S, Panamera 4S Diesel, Panamera 4 E-Hybrid и Panamera Turbo, и, за исключением дизельной 422-сильной версии, уже доступен для заказа на российском рынке, хотя продажи начнутся лишь в начале ноября. Известны и цены: Panamera 4 Sport Turismo с 330-сильным мотором будет стоить от 6 667 000 рублей, гибридный 462-сильный 4 E-Hybrid Sport Turismo от 7 823 000, на 440-сильный Panamera 4S Sport Turismo 440 л.с. цены начинаются от 8 079 000 рублей, а на 550-сильный Panamera Turbo Sport Turismo от 10 308 000 рублей.

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При написании новости использовалась информация:
Porsche

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