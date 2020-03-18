Porsche планирует печатать кресла на 3D-принтере

В Porsche разработали необычную альтернативу традиционной обивке кресел — теперь центральную часть подушки и спинки новых спортивных сидений-ковшей специалисты будут распечатывать на 3D-принтере

Новое сиденье было создано на базе облегченного «ковша» Porsche с использованием сэндвич-панелей. Его базовая конструкция состоит из сочетания вспененного полипропилена с дышащим слоем и комбинации материалов на основе полиуретана, распечатанных на 3D-принтере.

Благодаря тому, что наружная часть нового сиденья изготовлена из материала с обширной перфорацией, это позволило создать оптимальный микроклимат, тем самым обеспечив пассивный климат-контроль. Интересно, что клиенты смогут сами выбрать один из трех уровней жесткости кресла: высокий, средний или низкий. Приобрести новые сиденья можно будет уже в мае 2020 года по программе Porsche Tequipment. Первыми обладателями инновационных ковшей смогут стать владельцы моделей Porsche 911 и 718.