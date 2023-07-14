Porsche показала концепткар Vision 357 Speedster

Немецкая компания Porsche привезла на Фестиваль скорости в Гудвуде концептуальный автомобиль Vision 357 Speedster, вдохновленный моделью 356 No.1 1948 года

Собственно поэтому по бокам Vision 357 Speedster изображено число 75, демонстрирующее, что именно столько лет назад, с выходом модели 365, начался ошеломительный триумф бренда.

К сожалению, подробные технические характеристики автомобиля не известны. Однако отмечается, что в основу данного концепта легла модель 718 GT4 e-Performance. Шасси позаимствовано у 718 GT4 Clubsport, а электрическая силовая установка - от купе Mission R, мощностью 1073 л.с..