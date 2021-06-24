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24 июн 2021

Porsche представил 911 GTS для российского рынка

Porsche представил 911 GTS для российского рынка

Что такое 911 GTS? Во внутренней иерархии модели данная версия  расположилась между вариантами 911 Carrera S и 911 Turbo

Конечно же, измерять популярный спорткар стандартными категориями неправильно, но 911 GTS очень мощный и быстрый. Новинку оснастили 3,0-литровым рядным шестицилиндровым оппозитным двигателем с двумя турбинами, развивающим 480 л.с. и 570 Нм крутящего момента. Эти показатели аж на 30 лошадей больше чем у мотора GTS предыдущего поколения. Впрочем 650-сильный 911 Turbo S по прежнему находится в авангарде.

Но вернемся к нашему GTS. У машины есть целый набор внешних отличий. Среди них: черный декор кузова, двойные патрубки выхлопной системы и особый спойлер, который не встречается на других версиях. Также в стандартное оснащение входит специальная подвеска PASM с адаптивными амортизаторами с возможностью принудительного электронного управления.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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