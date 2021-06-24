Porsche представил 911 GTS для российского рынка

Что такое 911 GTS? Во внутренней иерархии модели данная версия расположилась между вариантами 911 Carrera S и 911 Turbo

Конечно же, измерять популярный спорткар стандартными категориями неправильно, но 911 GTS очень мощный и быстрый. Новинку оснастили 3,0-литровым рядным шестицилиндровым оппозитным двигателем с двумя турбинами, развивающим 480 л.с. и 570 Нм крутящего момента. Эти показатели аж на 30 лошадей больше чем у мотора GTS предыдущего поколения. Впрочем 650-сильный 911 Turbo S по прежнему находится в авангарде.

Но вернемся к нашему GTS. У машины есть целый набор внешних отличий. Среди них: черный декор кузова, двойные патрубки выхлопной системы и особый спойлер, который не встречается на других версиях. Также в стандартное оснащение входит специальная подвеска PASM с адаптивными амортизаторами с возможностью принудительного электронного управления.