Porsche проводит тесты в матрице

Оказывается, создавать и тестировать автомобили можно не только в реальной жизни, но и в виртуальном пространстве, именно так поступает компания Porsche при разработке электромобилей

Речь идет о Porsche Cross Turismo, который появится в конце 2019 года. В свою очередь, почти весь процесс производства является цифровым. Дело в том, что специальные комплексы помогают смоделировать внешний вид автомобиля, детально проработать силовую установку, настройки шасси и электроники, а также провести виртуальные испытания, например, вывезти автомобиль на знаменитую трассу Нюрбургринг (тоже виртуальную).

К слову, автомобиль «накатал» более десяти миллионов виртуальных километров, а разработчики смогли выполнить важную задачу – оптимизировать системы управления электрической энергией, что в итоге должно положительно сказаться на динамике автомобиля. Между тем, первый электрокар Taycan, также проходил виртуальные испытания, на которых инженеры занимались исследованием производительности электрической силовой установки.

Представители называют цифровой подход революционным, так как во многом, он позволяет протестировать виртуальные узлы автомобиля вместе с реальными компонентами и оптимизировать их на ранней стадии, а это, в свою очередь, исключает создание лишних прототипов, что положительно сказывается на производстве в целом.