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25 май 2020

Porsche раздумывает над сверхлегким компактным спорткаром

Porsche раздумывает над сверхлегким компактным спорткаром
Автор фото: фирма-производитель

В гамме немецкой фирмы может появиться облегчённая модель на базе 718 Boxster

Главный дизайнер Porsche Михаэль Мауэр заявил, что хотел бы разработать сверхлёгкий компактный спорткар — автомобиль, который стал бы идеологическим преемником 550 Spyder середины 1950-х. В качестве основы для нового компактного Porsche рассматривается платформа 718 Boxster/Cayman. В беседе с журналом Car Михаэль Мауэр намекнул, что чисто технически никаких препятствий для создания сверхлёгкого спорткара нет — с новыми материалами снизить массу действующих моделей возможно. Однако очевидно, что дотянуться по показателей спайдера 65-летней давности с современными мерами безопасности Porsche не удастся — хорошим показателем была бы снаряжённая масса новинки около 1000 килограммов.

Между тем, сейчас, самыми легкими являются 718 Cayman T и 718 Boxster T с 2,0-литровыми 300-сильными (380 Нм) четырёхцилиндровыми оппозитными турбомоторами и 6-ступенчатой механической трансмиссией. Снаряжённая масса обеих моделей — 1350 килограммов.

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