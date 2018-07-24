В этом году компания Porsche празднует 70-летний юбилей и все подразделения немецкого автопроизводителя готовят свои сюрпризы к празднику. В стороне не осталось и отделение по восстановлению классических моделей Porsche Classic.

Проект получил название Project Gold. В компании пока ограничились лишь одним тизером, который дает мало представления о том, что это будет за машина. В Porsche Classic ее называют «спорткаром, которого до этого никогда не существовало».

За основу был взят кузов классического Porsche 911, а дизайнеры создадут вокруг него уникальный спорткар, который будет существовать в единственном экземпляре.

Уникальный автомобиль представят 24 августа, причем Porsche постепенно будет рассекречивать детали: в начале последнего месяца компания расскажет об окраске кузова, а через неделю — о моторе и электрике.

Porsche Project Gold будет продан с аукциона RM Sothbey’s в ноябре этого года. Ориентировочная стоимость машины пока не называется.

