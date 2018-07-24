Автомобильный портал Motorpage
24 июл 2018

Porsche сделает классическую модель, которой не существовало

Porsche сделает классическую модель, которой не существовало
Автор фото: фирма-производитель

В этом году компания Porsche празднует 70-летний юбилей и все подразделения немецкого автопроизводителя готовят свои сюрпризы к празднику. В стороне не осталось и отделение по восстановлению классических моделей Porsche Classic.

Проект получил название Project Gold. В компании пока ограничились лишь одним тизером, который дает мало представления о том, что это будет за машина. В Porsche Classic ее называют «спорткаром, которого до этого никогда не существовало».

За основу был взят кузов классического Porsche 911, а дизайнеры создадут вокруг него уникальный спорткар, который будет существовать в единственном экземпляре.

Уникальный автомобиль представят 24 августа, причем Porsche постепенно будет рассекречивать детали: в начале последнего месяца компания расскажет об окраске кузова, а через неделю — о моторе и электрике.

Porsche Project Gold будет продан с аукциона RM Sothbey’s в ноябре этого года. Ориентировочная стоимость машины пока не называется.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Porsche Speedster

Porsche готовит очень быстрый родстер

18 июля 2018

Porsche побила абсолютный рекорд Нюрбургринга. Он держался 35 лет

02 июля 2018

Зачем Porsche купил кусочек хорватской фирмы Rimac?

21 июня 2018
porsche

В Porsche приостановили прием заказов на автомобили

22 мая 2018
Porsche 918 Spyder

В Porsche 918 Spyder обнаружили опасный дефект

10 мая 2018
Porsche Macan

Обновленный Porsche Macan: первое фото без камуфляжа

07 мая 2018

 Новости Porsche

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

DS 3 - ds3 2016 дарит… духи и катает с ветерком Тест драйв
23 июля 2018

DS 3
"DS 3 дарит… духи и катает с ветерком"
Volkswagen Teramont - volkswagen teramont 2018 демократия по-американски
Тест драйв
20 июля 2018

Volkswagen Teramont
"Демократия по-американски"
Audi A8, BMW 7 series, Mercedes-Benz S-Class - сравнительный тест audi a8 l 55 tfsi (3.0) quattro 2018, bmw m760li xdrive 2017, mercedes-benz s 560 4matic 2018
Сравнительный тест
18 июля 2018

Audi A8, BMW 7 series, Mercedes-Benz S-Class
"Сравнение нового Audi A8 с Mercedes-Benz S-Class и BMW 7 series позволило нам определить психотип каждого из них"
Infiniti QX80 - infiniti qx80 2018: вечные ценности или уходящая натура?
Тест драйв
13 июля 2018

Infiniti QX80
"Infiniti QX80: вечные ценности или уходящая натура?"

Написано новостей:

2 1 6 2 9