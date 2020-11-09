Porsche собирается презентовать некий ретро-проект

Фирма Porsche готовится к показу спидстера с дизайном в стиле 1950-х. Подробностей о новинке не очень много

Спустя несколько часов после интригующей публикации в инстаграме Porsche в Сети появились два похожих по антуражу изображения — на одном спидстер немецкой марки запечатлён спереди, на другом раскрыт неизвестный гиперкар.

Вероятно, в течение пары недель Porsche сообщит подробности о прототипах, которые по разным причинам не были показаны публике и не пошли в серию. Одним из них будет вышеупомянутый двухместный спидстер с дизайном в ретростиле — возможно, стилисты Porsche работали над современной интерпретацией 550 Spyder. Другая таинственная новинка — гиперкар с форм-фактором спортпрототипа для гонок на выносливость.