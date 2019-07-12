Porsche сохранит верность традиционным агрегатам

Марка не собирается отказываться от привычных двигателей внутреннего. Более того, в подразделении GT намерены сохранить атмосферные моторы и механическую коробку передач

Об этом в интервью WhichCar.com объявил глава Porsche GT Андреас Преунингер, который отметил, что среди клиентов подразделения половина выбирает ручную трансмиссию и потому отказываться от неё нет смысла. Именно атмосферники и механика, по мнению Преунингера, являются душой GT-моделей и источником удовольствия для их водителей.

Прямым подтверждением этой концепции могут выступить новые 718 Cayman GT4 и 718 Boxster Spyder, которые получили новый 6-цилиндровый атмосферный двигатель в сочетании с ультимативной 6-ступенчатой механической коробкой передач. Поскольку аудитория готова платить за такие автомобили, Porsche будет продлевать их жизнь насколько возможно.