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12 июл 2019

Porsche сохранит верность традиционным агрегатам

Porsche сохранит верность традиционным агрегатам
Автор фото: фирма-производитель

Марка не собирается  отказываться от привычных двигателей внутреннего. Более того, в подразделении GT намерены сохранить атмосферные моторы и механическую коробку передач

Об этом в интервью WhichCar.com объявил глава Porsche GT Андреас Преунингер, который отметил, что среди клиентов подразделения половина выбирает ручную трансмиссию и потому отказываться от неё нет смысла. Именно атмосферники и механика, по мнению Преунингера, являются душой GT-моделей и источником удовольствия для их водителей.

Прямым подтверждением этой концепции могут выступить новые 718 Cayman GT4 и 718 Boxster Spyder, которые получили новый 6-цилиндровый атмосферный двигатель в сочетании с ультимативной 6-ступенчатой механической коробкой передач. Поскольку аудитория готова платить за такие автомобили, Porsche будет продлевать их жизнь насколько возможно.

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