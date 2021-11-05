Porsche вернется к участию в гонках «Формулы-1»

В свое время этот немецкий автопроизводитель участвовал «в королевских гонках» не только в статусе участника, но и в статусе поставщика двигателей и запчастей.

Немного истории – первое участие Porsche в «Формуле-1» датируется 1957 годом. К сожалению, тогдашнее выступление никак нельзя назвать удачным – все два автомобиля сошли с дистанции из-за технических поломок. Успех же к заводской команде пришел в 1961 году, когда американский гонщик Дэн Гёрни завоевал три подиума в дебютном для команды сезоне — на Гран-при Франции, Гран-при Италии и Гран-при США. По итогам чемпионата Гёрни и вовсе разделил третье место вместе с гонщиком команды Lotus, легендой британского автоспорта Стирлингом Моссом. Первое место команде Porsche покорилось лишь однажды – в 1962 году во время Гран-при Франции. К сожалению, после этого значимого события компания приняла решение покинуть спорт по причине его дороговизны – слишком много затрат уходило на организацию гонок. Финансисты компании подсчитали, что за два сезона выступлений в F1 было потрачено несколько годовых бюджетов компании, которые можно было пустить на иные цели.

Снова в гонки компания вернулась лишь в восьмидесятых годах, но уже в качестве поставщика двигателей для команды McLaren. Надо сказать, что сотрудничество было успешным – команда завоевывала и титулы чемпионов, и конструкторские кубки! К сожалению, эта сказка резко прервалась в девяностых, когда Porsche поставила свои моторы для команды Footwork. Эта «конюшня» является титулованным неудачником, так как первых мест она не занимала ни разу! После таких «результатов» Porsche полностью ушла из гонок «Формулы-1».

На днях же издание Autosport опубликовало заявление Porsche о намерениях вернуться в «Королевские гонки». Правда, произойдет это лишь после выполнения некоторых условий, одним из которых является увеличение роли электрической составляющей в силовых агрегатах болидов.