Porsche выставит на торги уникальную модель 911

20 августа компания Porsche выставит на аукцион RM Sotheby's уникальный вариант исполнения купе 911 под названием Sally Special

Как можно понять из названия, машина посвящена знаменитой одноименной героине из мультика "Тачки". Забавно, но до сих пор неизвестно, как именно будет выглядеть машина. Производитель лишь распространил несколько скетчей, где спорткар изображен в нежно-голубом цвете.

На сегодняшний день мы знаем лишь то, что автомобиль построят вручную на Porsche Exclusive Manufaktur в Цуффенхаузене, а в его разработке примут участие дизайнеры студии Pixar, создавшей легендарный мультфильм про автомобили.