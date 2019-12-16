Porsche занялась созданием космических кораблей

Porsche нарисовала космический корабль для нового фильма кинофраншизы Звездных войн. Создатели соблюли стилистку фильма, но и сделали множетво отсылок к фирменному стилю

Интересно, что облик корабля разрабатывали именно в автомобильной дизайн-студии Porsche. Хотя в структуре компании есть и дочерняя фирма Porsche Design со студией в Лудвигсбурге, которая специализируются на разработке дизайна неавтомобильных изделий.

Новый корабль выдержан в стилистике уже известных по предыдущим частям «Звездных войн» космических транспортных средств. В то же время дизайнеры Porsche постарались интегрировать в него отсылки к своим автомобилям. Передние воздухозаборники со встроенными лампами должны напоминать о светодиодных фарах нового электромобиля Porsche Taycan. Сужающийся к корме фюзеляж и решетка позади дроида призвана создать ассоциации с Porsche 911. Интерьер кабины с низко расположенным сиденьем создан по образу гиперкара 918 Spyder. Разработка получила обозначение Tri-Wing S-91 x Pegasus Starfighter.