В базе данных американского патентного ведомства появилась заявка компании Porsche на регистрацию прав на конструкцию активного заднего диффузора

В заявке указано, что современные диффузоры имеют довольно громоздкую конструкцию, в отличие от них, активный диффузор Porsche компактен и имеет систему привода, которая автоматически его опускает на определенной скорости. При определенных условиях диффузор полностью скрывается в заднем бампере.

Porsche предусмотрела вариант диффузора по всей площади заднего бампера и его центральной части. Кроме того, отдельно оговорен вариант для электромобилей, у которых отсутствуют выхлопные газы, которые при наличии диффузора также способны влиять на аэродинамику автомобиля.

Конструкция, которую Porshce запатентовала во многом схожа с той, что была применена Lamborghini на экстремальном Huracan Perfomante. Но решение немецкой компании предусматривает куда более широкое использование активных аэродинамических элементов.

Патентные заявки не всегда означают, что та или иная технология будет претворена в жизнь. Однако, активный диффузор мог бы значительно улучшить трековые характеристики таких моделей, как, например, Porsche 911 GT3.