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29 дек 2017

Раскрыты технические подробности об электромобиле Porsche

Раскрыты технические подробности об электромобиле Porsche
Автор фото: фирма-производитель

Первый электромобиль Porsche: событие крайне ожидаемое. Он должен стать первым полноценным конкурентом Tesla Model S, причем по степени технологической начинки и роскошности превзойти его.

В распоряжении журналистов из Automobile Magazine оказались первые технические детали относительно электромобиля Porsche, который будет сделан по мотивам концепта Mission E.  Он будет представлен в двух полноприводных конфигурациях с двумя и тремя электромоторами в трех вариантах мощности: базовой 408, средней 544 и топовой 680 л.с.

Кроме того в Porsche рассматривают и возможность создания исключительно заднеприводной версии с одним электромотором мощностью 326 и 435 л.с. Вне зависимости от версии серийный вариант Mission Е получит двухступенчатую трансмиссию с самоблокирующимся дифференциалом собственной разработки Porsche. Запас хода электромобиля в зависимости от конфигурации составит от 450 до 600 километров.

Ранее представители Porsche говорили, что базовая версия серийной версии Mission Е будет стоить не дороже нынешней Panmera.

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При написании новости использовалась информация:
Automobile

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