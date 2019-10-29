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29 окт 2019

Тюниниг-ателье Porsche готовит собственный гиперкар

Тюниниг-ателье Porsche готовит собственный гиперкар
Автор фото: фирма-производитель

Странная складывается ситуация - многие тюнеры начинают размышлять над созданием собственных автомобилей. Вот и немецкое ателье Gemballa не осталось в стороне от общих трендов

Немного истории, это ателье почти 40 лет занимается доработкой автомобилей Porsche. Курс истории закончен переходим к фактам. Что же готовит ателье? Собственным продуктом станет среднемоторное купе с большими воздухозаборниками и антикрылом. Тюнеры собираются построить первый прототип собственного купе в начале 2020 года.

Любопытно, но производитель даже озвучил технические характеристики. Автомобиль будет предлагаться с бензиновым двигателем мощностью свыше 800 лошадиных сил и механической коробкой передач. Позже появится более мощная гибридная модификация. До сотни гиперкар должен разгоняться менее чем за 2,5 секунды, а до 200 км/ч – за 6,5 секунды. Такие же показатели имеет Bugatti Chiron с 1500-сильным восьмилитровым W16. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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