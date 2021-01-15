В Porsche 914 вдохнут жизнь

Самый необычный Porsche – именно так фанаты марки охарактеризовали модель 914, которая родилась в семидесятых годах прошлого века. Несмотря на яркую индивидуальность, автомобиль пользовался спросом. Теперь пришла пора изобрести его заново

Да, именно изобрести заново, так как компания Fifteen Eleven, известная читателям Motorpage по своим проектам на основе старых Ford, по сути, создаст автомобиль с нуля. Правда, оригинальное шасси 914-го останется, однако его усилят. Также в автомобиль установят подвеску от современной модели Cayman. Тормозная система будет позаимствована у него же.

Что касается кузова, то его выполнят из углепластика. Кроме того, он будет шире обычного, это обусловлено необходимостью большего количества свободного пространства, чтобы двигатель, трехлитровая «шестерка» от Cayman, смог без проблем занять свое место.