Автомобильный портал Motorpage
1 июн 2021

В Porsche разрабатывают доступный электромобиль

В Porsche разрабатывают доступный электромобиль
Автор фото: фирма-производитель

Компания Porsche разрабатывает новое батарейное «четырёх­дверное купе», которое может стать конкурентом будущей BMW i4 или Tesla Model 3.

По данным издания Autocar, активное участие в разработке принимает компания Audi. Более того, новинка от Porsche разделит платформу с электрической Audi A4, которую еще не представили широкой публике. Кроме того, на электрическом Porsche применят некоторые технологии кроссовера Macan.

Что касается названия новинки, то автомобиль назовут Cajun. Примечательно, это название было зарегистрировано еще десять лет назад.  Выпускать новинку планируется на заводе в Лейпциге. Это косвенно подтверждается тем фактом, что на модерни­зацию данного предприятия концерн инвестирует 600 миллионов евро.


 

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Porsche 911 стал 500-сильнм спорткаром

01 июня 2021

Porsche готовится представить очень мощный Cayenne

21 мая 2021

Porsche Джеймса Дина всплывает по частям

19 мая 2021
Porsche Panamera Turbo S (2021)

Porsche выпустит Panamera нового поколения

29 марта 2021
Porsche 918 spyder

В Porsche готовятся к выпуску гиперкар

23 марта 2021
Porsche 911 Turbo (2021)

Назван самый верный бензину Porsche

22 марта 2021

 Новости Porsche

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Carnival - kia carnival (2021) оправдывает ли новый kia carnival налог на роскошь? Тест драйв
31 мая 2021

KIA Carnival
"Оправдывает ли новый Kia Carnival налог на роскошь?"
Hyundai Genesis G80 - саммит genesis g80 (2021)
Тест драйв
28 мая 2021

Hyundai Genesis G80
"Саммит G80"
Land Rover Defender 90 - land rover defender 90 (2020) «защитник вольности и прав»
Тест драйв
26 мая 2021

Land Rover Defender 90
"«Защитник вольности и прав»"
Skoda Kodiaq, KIA Sorento - сравнительный тест kia sorento (2021) и skoda kodiaq (2017) в схватке за покупателей
Сравнительный тест
17 мая 2021

Skoda Kodiaq, KIA Sorento
"Тянем-потянем: Kia Sorento и Skoda Kodiaq в схватке за покупателей"

Написано новостей:

2 8 3 5 2