В Porsche разрабатывают доступный электромобиль

Компания Porsche разрабатывает новое батарейное «четырёх­дверное купе», которое может стать конкурентом будущей BMW i4 или Tesla Model 3.

По данным издания Autocar, активное участие в разработке принимает компания Audi. Более того, новинка от Porsche разделит платформу с электрической Audi A4, которую еще не представили широкой публике. Кроме того, на электрическом Porsche применят некоторые технологии кроссовера Macan.

Что касается названия новинки, то автомобиль назовут Cajun. Примечательно, это название было зарегистрировано еще десять лет назад. Выпускать новинку планируется на заводе в Лейпциге. Это косвенно подтверждается тем фактом, что на модерни­зацию данного предприятия концерн инвестирует 600 миллионов евро.



