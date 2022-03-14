В Porsche создадут спорткар по мотивам мультяшного героя

Все помнят мультик «Тачки». В свое время он прогремел настолько, что даже зародил целое направление в мире автомобильного тюнинга - в двухтысячных годах прошла волна мультяшных проектов, где создатели строили машины, похожих на киногероев

Сегодня же мы поговорим про заводской проект – компания Porsche совместно с мультипликатором Pixar решили создать особенный Porsche 911, который будет вдохновлен образом мультяшной героини Салли Каррера. Судя по эскизу, можно сказать, что особенностями спецверсии станут колёсные диски и характерный бледно-голубой цвет кузова. Впрочем, Porsche обещает удивить «целым рядом сделанных на заказ деталей», но не сообщает подробности. Во всяком случае, ждать мультяшных глаз вместо лобового стекла не стоит – машину сертифицируют для использования на дорогах общего пользования.

Отметим, что новенький спорткар полностью отвечает духу своей киногероини, если та стремилась помочь всем на свете, то и автомобиль послужит людям – средства от его продажи будут направлены на благотворительность. Важно - строить машину будут на базе Porsche 911 в кузове 992. Скорее всего, для проекта возьмут машину в версии GTS с механической коробкой передач. В такой конфигурации штатный трехлитровый турбо-мотор развивает 450 лошадиных сил.