В Porsсhe представили свой самый быстрый кроссовер

Немецкий автопроизводитель представил «заряженную» модификацию кросс-купе Cayenne, которая получила приставку Turbo GT в названии.

Собственно, звание «самый быстрый» оправдывается, как минимум, модернизированным четырехлитровым мотором, который развивает целых 640 лошадиных сил. Такая силовая установка обеспечивает кроссоверу максимальную скорость в триста километров в час. Соответственно, первую сотню Cayenne разменивает также очень быстро – менее чем за три с половиной секунды.

К слову, Lmaborghini Urus разгоняется до сотни всего лишь за 3.6 секунды. Соплатформенный Audi RS Q8 делает то же самое и того медленнее – 3.8 секунды. Так что да, Porsche очень быстр. Автомобиль уже успел установить рекорд Нюрбургринга, проехав круг за семь минут и тридцать восемь секунд.