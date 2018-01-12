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12 янв 2018

Renault представила спецверсию Clio R.S.

Renault представила спецверсию Clio R.S.
Автор фото: фирма-производитель

Хэтчбек Renault Clio, как и его «горячая» версия R.S. уже много лет не представлен на российском рынке, а вот в Европе пользуется довольно приличной популярностью. Видимо именно поэтому, чтобы напомнить о том, что компания имеет заводскую команду в Формуле 1, эта модель была выбрана в качестве базы для создания спецверсии.

Спецверсия получила приставку «18» в названии. Отличает ее черный цвет кузова с желтыми акцентами. Не исключено, что именно такой будет ливрея заводской команды Renault в этом сезоне. У нее иной диффузор, салон отделан алькантарой, в рулевом колесе появились вставке из углеволокна, также здесь уже в базовой комплектации идут гоночные «ковши». Дополняют картину особые коврики и шильдики на передних дверях.

Технически Renault Clio R.S. 18 соответствует экстремальной версии Clio R.S. 220 EDC Trophy: под ее капотом 1,6-литровый турбомотор мощностью 220 л.с. Он агрегатируется с 7-ступенчатым преселективным «роботом» EDC.
 

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При написании новости использовалась информация:
Renault

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