Хэтчбек Renault Clio, как и его «горячая» версия R.S. уже много лет не представлен на российском рынке, а вот в Европе пользуется довольно приличной популярностью. Видимо именно поэтому, чтобы напомнить о том, что компания имеет заводскую команду в Формуле 1, эта модель была выбрана в качестве базы для создания спецверсии.

Спецверсия получила приставку «18» в названии. Отличает ее черный цвет кузова с желтыми акцентами. Не исключено, что именно такой будет ливрея заводской команды Renault в этом сезоне. У нее иной диффузор, салон отделан алькантарой, в рулевом колесе появились вставке из углеволокна, также здесь уже в базовой комплектации идут гоночные «ковши». Дополняют картину особые коврики и шильдики на передних дверях.

Технически Renault Clio R.S. 18 соответствует экстремальной версии Clio R.S. 220 EDC Trophy: под ее капотом 1,6-литровый турбомотор мощностью 220 л.с. Он агрегатируется с 7-ступенчатым преселективным «роботом» EDC.

