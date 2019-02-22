Новое поколение Renault Arkana - Из России с любовью

В Москве состоялся мировой дебют Renault Arkana – первого купе-кроссовера в массовом сегменте

Концептуальная версия новинки была представлена в прошлом сентябре во время Московского международного автосалона. И вот теперь, менее чем через год, в онлайн-шоуруме бренда стартовал прием заказов на автомобиль, который первые владельцы смогут получить уже нынешним летом. Однако и сейчас можно предположить, что новая модель станет в нашей стране бестселлером.

Такой прогноз во многом обусловлен тем, что эта машина с самого начала проектировалась с прицелом на российский рынок. Именно российский офис Renault, тщательно изу­чив потребности своих клиентов, инициировал создание купе-кроссовера, объединившего лучшие черты седанов и SUV. От первых Arkana переняла, в частности, стильный силуэт кузова, удобный салон и большой багажник, который предлагает объем от 508 до 1333 л и очень широкий проем (1114 мм), обеспечивающий легкую укладку даже крупногабаритных грузов. От вторых – приличный клиренс (205 мм), значительные углы въезда (21°) и съезда (26°), энергоемкую подвеску (традиционно для французской марки). И, разумеется, интеллектуальный полный привод All-Mode 4x4-i (такие модификации оснащены независимой задней подвеской, в то время как у моноприводных она полузависимая). Кстати, важно, что полноприводная версия омологирована в нашей стране в качестве транспортного средства повышенной проходимости.

О том, как сконструирована новая модель французской марки, наш журнал рассказывал в предыдущем номере («АП» № 5, 2019), но основные показатели мы все же напомним. Преж­де всего, Arkana – первая модель Альянса Renault Nissan Mitsubishi на российском рынке, базирующаяся на модульной SUV-платформе нового поколения: только в конструкции шасси более 55% совершенно новых компонентов. Применен и полностью новый рулевой механизм с электроусилителем, а также независимая многорычажная подвеска для версий 4x4.

Новым для России стал и турбомотор TCe 150, созданный в партнерстве с Daimler AG. Развивая 150 л.с. и 250 Нм крутящего момента, он обещает рекордно низкий в своем классе расход топлива – всего 7 л на «сотню» пробега в смешанном цикле, благодаря чему запас хода на одном баке бензина Аи-92 достигает 700 км. С двигателем сочетается бесступенчатый вариатор CVT X-Tronic восьмого поколения. Вторым силовым агрегатом станет 1,6-литровый 114-сильный двигатель, который тоже агрегатируется с вариатором. Кроме этого, клиентам предлагается система персонализации настроек Multi-Sense, позволяющая выбрать не только один из трех режимов вождения (Eco, Sport или My Sense), но и, например, настройки «климата» или подсветки салона Ambient Light.

Другими козырями автомобиля призваны стать качество материалов и уровень оснащенности модели. Так, в отделке интерьера применяются устойчивые к механическим повреждениям, но выглядящие дорого материалы. Значительное внимание конструкторов уделено вибро- и шумоизоляции салона, его эргономике, обзорности, внедрению систем активной и пассивной безопасности, а также функций, повышающих уровень комфорта. К примеру, в различных комплектациях будут доступны две мультимедийные системы, в том числе Easy Link с возможностью репликации смартфона и использования платформы «Яндекс.Авто» (такое головное устройство станут монтировать прямо на конвейере московского завода Renault, который первым в мире начнет выпускать Arkana). Конечно, автомобиль может похвастаться комплексом современных электронных ассистентов и адаптацией под условия эксплуатации в России (пакет «теплых» опций, защита элементов кузова и ряда агрегатов, калибровка двигателя, полноразмерное запасное колесо).

Наконец, новинка однозначно выделяется своим внешним видом – от оригинального купеобразного дизайна кузова (он может быть окрашен в один из семи цветов) до всевозможных стильных элементов (хромированные защитные накладки, молдинги, медальоны на крыльях кузова, три варианта 17-дюймовых колесных дисков, светодиод­ные фонари и фары). Солидности автомобилю придают его габариты: 4545 мм в длину, 1820 мм (без боковых зеркал) в ширину, 1565 мм в высоту. Колесная база – самая большая в C-сегменте, она составляет 2721 мм, благодаря чему на каждом из рядов внутри машины на удивление просторно.

Первым покупателям (через онлайн-шоурум) Renault Arkana доступна в топовой лимитированной серии Edition One. Она отличается богатой комплектацией и предлагается за 1 499 990 руб­лей в версии 4x4 и на 80 000 рублей дешевле с передним приводом.