Renault представила Аркану для Евросоюза

Renault представила купе-кроссовер Arkana в спецификации для Евросоюза. Машина имеет большой объем технических отличий от одноименной российской модели

В отличие от нашей Арканы, базирующейся на модернизированной платформе B0, европейская основана на «тележке» CMF-B, которая используется для Renault Clio, Captur и Nissan Juke второго поколения. Привод у «Евро-Арканы» — только передний, трансмиссия 4x4 не предусмотрена в принципе. Другие у нее и габариты: длина достигает 4568 мм (+23 мм), ширина — 1821 мм (+1 мм), высота — 1571 мм (+6 мм), колесная база — 2720 мм (-1 мм), дорожный просвет на 19 мм меньше — 186 мм. Европейская Аркана — это адаптированная под рынок ЕС модификация южнокорейского Renault-Samsung XM3, который выпускается с февраля нынешнего года.

Под капотом у Арканы для ЕС располагается тот же 1,3-литровый турбированный мотор мощностью 140 и 160 л.с., что и у модификации для нашего рынка, однако у него дополнительно есть рекуперирующий энергию 12-вольтовый стартер-генератор, который обеспечивает бортовую электронику энергией при работе системы Start/Stop. Кроме того, европейцам предложат базирующуюся на 1,6-литровом атмосферном моторе 140-сильную гибридную версию без возможности подзарядки от бытовой розетки или зарядной станции.