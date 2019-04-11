Renault раскрыла подробности о купе-кроссовере Arkana для России

Компания Renault рассказала о технической начинке купеобразного кроссовера Arkana, который появится в продаже в первой половине этого года. Автомобиль, построенный на новой платформе, получит турбированный мотор и системы активной безопасности.

Новый кроссовер будет базироваться на модульной платформе. Интересно, что своей архитектурой она схожа с шасси прошлой генерации, которое лежит в основе других моделей Renault, однако более 55% компонентов здесь — новые. Что касается моторов, то в линейку двигателей войдут как атмосферные, так и турбо-агрегаты. Топовым будет новый турбомотор TCe 150, разработанный совместно с Daimler. При рабочем объеме всего в 1,3 л он развивает 150 л. с. и 250 Н•м крутящего момента.

Arkana предложат как в переднеприводном исполнении, так и с интеллектуальной системой полного привода. Производитель также заявляет, что автомобиль получит новый рулевой механизм с электроусилителем, который позволит снизить усилие на руле на 40% на малых скоростях, а на высокой скорости будет обеспечивать лучшую обратную связь и уменьшит вибронагруженность руля при проезде неровностей.