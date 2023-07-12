Представлен обновленный Renault Arkana

Французская компания Renault представила обновленный купе-образный кроссовер Arkana 2024 модельного года

Первым отличительным знаком рестайлингового Arkana стал новый логотип бренда Renault. В остальном изменились только светодиодные передние фары, решетка радиатора и бампера. Значимых изменений в интерьере также не наблюдается. Отделка салона зависит от уровня комплектации.

Моторная гамма осталась прежней. Покупателям предложен на выбор гибридный агрегат, в основе которого лежит 1,33-литровая бензиновая “турбочетверка” (140 л.с. И 260 Нм) или “атмосферник” объемом 1,6 л. (143 л.с. И 148 Нм.). В зависимости от версии, автомобиль комплектуется 7-диапазонным “роботом” или 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод у всех версий передний.