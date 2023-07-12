Автомобильный портал Motorpage
12 июл 2023

Представлен обновленный Renault Arkana

Представлен обновленный Renault Arkana

Французская компания Renault представила обновленный купе-образный кроссовер Arkana 2024 модельного года

Первым отличительным знаком рестайлингового Arkana стал новый логотип бренда Renault. В остальном изменились только светодиодные передние фары, решетка радиатора и бампера. Значимых изменений в интерьере также не наблюдается. Отделка салона зависит от уровня комплектации.

Моторная гамма осталась прежней. Покупателям предложен на выбор гибридный агрегат, в основе которого лежит 1,33-литровая бензиновая “турбочетверка” (140 л.с. И 260 Нм) или “атмосферник” объемом 1,6 л. (143 л.с. И 148 Нм.). В зависимости от версии, автомобиль комплектуется 7-диапазонным “роботом” или 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод у всех версий передний. 

При написании новости использовалась информация:
carsweek, колеса

Комментарии к новости

Последние новости

...
Renault Arkana

Представлен обновленный Renault Arkana

12 июля 2023
Renault Arkana (2021)

Renault представила Аркану для Евросоюза

24 сентября 2020
Renault Arkana 2020

Renault Arkana провалилась в продажах

17 сентября 2019
Renault Arkana 2020

Стали известны все модификации Renault Arkana

19 апреля 2019
Renault Arkana 2019

Renault раскрыла подробности о купе-кроссовере Arkana для России

11 апреля 2019
Renault Arkana

«Тайну» раскрыли

22 февраля 2019

 Новости Renault Arkana

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Tugella - geely tugella (2022) «игрушка дьявола» Тест драйв
10 июля 2023

Geely Tugella
"«Игрушка дьявола»"
Chery Tiggo 8 Pro e+ - chery tiggo 8 pro e+ (2023) гибрид на стайерские дистанции
Тест драйв
06 июля 2023

Chery Tiggo 8 Pro e+
"Гибрид на стайерские дистанции"
Sollers Atlant - sollers atlant van h1 l2 (2022) «однажды, десять лет спустя»
Тест драйв
03 июля 2023

Sollers Atlant
"«Однажды, десять лет спустя»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 3 4 9