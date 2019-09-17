Автомобильный портал Motorpage
17 сен 2019

Renault Arkana провалилась в продажах

Renault Arkana провалилась в продажах
Автор фото: фирма-производитель

Нет, в «физической» реализации дела обстоят прекрасно, однако, онлайн-продажи, на инновацию которых делалась ставка, показали себя не лучшим образом

Немного истории, в этом году Renault попробовала наладить продажи автомобилей через всемирную паутину. Покупателям предлагалось целых три сотни кроссоверов  Renault Arkana. Важным условием была полная оплата автомобиля через интернет, зато человек, решившийся пойти на такой шаг, получал бонус - бесплатную доставку автомобиля до дома.

Правда, кроссоверы, которые продавались в сети, относились к специальной версии Edition One, а цена одного экземпляра начиналась с отметки в 1419000 рублей.  Суть в том, что  по новой схеме, для нее был даже разработан специальный механизм, который позволял производить оплату с нескольких банковских карт в течение нескольких дней, планировалось продать 300 автомобилей. Реальность оказалась жестокой, так как по сообщениям СМИ, со ссылкой на пресс-службу бренда, реализовать по новой схеме удалось лишь два автомобиля, а остальная часть была продана обычным способом через дилерские центы, правда, и в этом случае люди делали бронь автомобилей через интернет.

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Renault Arkana 2020

Renault Arkana провалилась в продажах

17 сентября 2019
Renault City K-ZE 2020

Renault выпустит нечто дешевое

13 сентября 2019

На улице Лондона появится автомат по продаже машин

22 августа 2019
Renault Arkana 2020

Стали известны все модификации Renault Arkana

19 апреля 2019
Renault Arkana 2019

Renault раскрыла подробности о купе-кроссовере Arkana для России

11 апреля 2019
Renault Arkana

«Тайну» раскрыли

22 февраля 2019

 Новости Renault Arkana

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jeep Renegade - jeep renegade 2019 jeep по-итальянски Тест драйв
17 сентября 2019

Jeep Renegade
"Jeep по-итальянски"
Haval F7 - haval f7 2019 как инструмент достижения умиротворения и гармонии
Тест драйв
16 сентября 2019

Haval F7
"Haval F7 как инструмент достижения умиротворения и гармонии"
Skoda Superb - почему обновленный skoda superb 2020 стал на голову выше дорестайлинговой версии
Тест драйв
13 сентября 2019

Skoda Superb
"Почему обновленный Skoda Superb стал на голову выше дорестайлинговой версии"
BMW X7, Lexus LX, Land Rover Range Rover - сравнительный тест. если не мелочиться: в схватке за звание царя горы сошлись «технарь» bmw x7, брутальный lexus lx и «аристократ» range rover
Сравнительный тест
06 сентября 2019

BMW X7, Lexus LX, Land Rover Range Rover
"Если не мелочиться: в схватке за звание царя горы сошлись «технарь» BMW X7, брутальный Lexus LX и «аристократ» Range Rover"

Написано новостей:

2 4 2 3 3