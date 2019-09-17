Renault Arkana провалилась в продажах

Нет, в «физической» реализации дела обстоят прекрасно, однако, онлайн-продажи, на инновацию которых делалась ставка, показали себя не лучшим образом

Немного истории, в этом году Renault попробовала наладить продажи автомобилей через всемирную паутину. Покупателям предлагалось целых три сотни кроссоверов Renault Arkana. Важным условием была полная оплата автомобиля через интернет, зато человек, решившийся пойти на такой шаг, получал бонус - бесплатную доставку автомобиля до дома.

Правда, кроссоверы, которые продавались в сети, относились к специальной версии Edition One, а цена одного экземпляра начиналась с отметки в 1419000 рублей. Суть в том, что по новой схеме, для нее был даже разработан специальный механизм, который позволял производить оплату с нескольких банковских карт в течение нескольких дней, планировалось продать 300 автомобилей. Реальность оказалась жестокой, так как по сообщениям СМИ, со ссылкой на пресс-службу бренда, реализовать по новой схеме удалось лишь два автомобиля, а остальная часть была продана обычным способом через дилерские центы, правда, и в этом случае люди делали бронь автомобилей через интернет.