Стали известны все модификации Renault Arkana

В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Renault Arkana. Купеобразный кроссовер предложат с двумя силовыми установками, передним или полным приводом и двумя типами трансмиссий

Базовым мотором «Арканы» станет 1,6-литровый «атмосферник» H4M. Агрегат, который на кроссовере выдает 114 сил и 156 Нм момента. Этот двигатель уже знаком нам по другим моделям альянса Renault-Nissan, например, Renault Duster или Lada XRAY. Он может сочетаться с передним приводом и пятиступенчатой «механикой», передним приводом и вариатором, полным приводом и «механикой».

Второй двигатель является куда более интересным. Речь идет о турбомоторе объемом 1,3 литра, который является совместной разработкой Renault и Daimler. При небольшом объеме мотор выдает 150 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента. Интересно, что турбо-мотор можно "соединить" лишь с вариатором (механики нет). В конфигурации с данным мотором также доступен как полный, так и передний привод.