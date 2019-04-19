Автомобильный портал Motorpage
19 апр 2019

Стали известны все модификации Renault Arkana

Стали известны все модификации Renault Arkana
Автор фото: фирма-производитель

В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Renault Arkana. Купеобразный кроссовер предложат с двумя силовыми установками, передним или полным приводом и двумя типами трансмиссий

Базовым мотором «Арканы» станет 1,6-литровый «атмосферник» H4M. Агрегат, который на кроссовере выдает 114 сил и 156 Нм момента. Этот двигатель уже знаком нам по другим моделям альянса Renault-Nissan, например, Renault Duster или Lada XRAY. Он может сочетаться с передним приводом и пятиступенчатой «механикой», передним приводом и вариатором, полным приводом и «механикой».

Второй двигатель является куда более интересным. Речь идет о турбомоторе объемом 1,3 литра, который является  совместной разработкой Renault и Daimler. При небольшом объеме мотор выдает 150 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента.  Интересно, что турбо-мотор можно "соединить" лишь с вариатором (механики нет). В конфигурации с данным мотором также доступен как полный, так и передний привод.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Российская Газета, motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Renault Arkana 2020

Стали известны все модификации Renault Arkana

19 апреля 2019
Renault Kwid Z.E

Renault представил бюджетный электромобиль

16 апреля 2019
Renault Arkana 2019

Renault раскрыла подробности о купе-кроссовере Arkana для России

11 апреля 2019

Гон выходит

05 марта 2019
Renault Arkana

«Тайну» раскрыли

22 февраля 2019
Renault Arkana

Французский Арканум

20 февраля 2019

 Новости Renault Arkana

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi ASX - mitsubishi asx 2017 привлекает женщин вечными ценностями и передовыми технологиями Тест драйв
19 апреля 2019

Mitsubishi ASX
"Mitsubishi ASX привлекает женщин вечными ценностями и передовыми технологиями"
Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport 2017 доброе тепло
Автопутешествия
17 апреля 2019

Mitsubishi Pajero Sport
"Доброе тепло"
Toyota Camry - toyota camry 2018 за имиджем бизнесмена теперь скрывается нрав драйвера
Тест драйв
15 апреля 2019

Toyota Camry
"За имиджем бизнесмена в Toyota Camry теперь скрывается нрав драйвера"
Land Rover Range Rover Evoque - land rover range rover evoque 2020 мальчик превращается в мужчину
Тест драйв
12 апреля 2019

Land Rover Range Rover Evoque
"Мальчик превращается в мужчину"

Написано новостей:

2 3 2 3 2