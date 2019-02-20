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20 фев 2019

Французский Арканум

Французский Арканум

Arcanum в переводе с латинского означает «тайна». От этого слова и произошло название Renault Arkana. Без тени сомнения можно сказать, что автомобиль действительно получился таинственным

Сперва Arkana стала гвоздем программы Московского автосалона. Правда, там был представлен лишь прототип. Однако совсем недавно автомобиль снова засветился, на этот раз уже в Карелии, где проходили показательные заезды кроссоверов Renault. Сразу отметим, автомобиль был затянут в камуфляжную пленку, что говорит о возможных отличиях от того экземпляра, который был представлен на автосалоне.

В этот раз автомобиль, что называется, ехал, причем делал это достаточно неплохо. Эксперты отмечают, что  кросс-купе разгонялся заметно бодрее, чем другие кроссоверы марки (Duster и Kaptur) и в динамике не уступает  модели Koleos, которая оснащается 2-литровым 144-сильным мотором, 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 171 л.с., либо 2-литровым турбодизелем мощностью 177 л.с.

Скорее всего, на «Аркане» установлен турбо-мотор с примерной отдачей в 150 лошадиных сил или около того. В любом случае, ждать срыва покровов осталось совсем недолго. Премьера новинки заявлена на первую половину нынешнего года.

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При написании новости использовалась информация:
За Рулем , Российская Газета

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