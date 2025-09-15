Renault готовит «заряженный» электрохэтч Megane

На автосалоне в Мюнхене генеральный директор Renault Фабрис Камболев сообщил, что в ближайшее время хэтчбек получит спортивную версию

Ключевым изменением станет батарея с большей емкостью, которая должна обеспечить запас хода свыше 500 км (у стандартной версии 459 км). Ожидается, что Megane получит аккумулятор на 75 или даже 87 кВт*ч (аналогичные устанавливаются на Scenic и Nissan Leaf). Более того, автомобиль получит значительную прибавку к мощности, чтобы уверенно конкурировать с 322-сильным VW ID.3 GTX. В компании также намекнули на новый дизайн кузова, который подчеркнет спортивный характер модели.

Примечательно и то, что Renault рассматривает возможность возрождения бренда Renaultsport, под которым выпускались самые известные хот-хэтчи марки, включая Clio RS и Megane RS. Премьера спортивного Megane ожидается весной 2026 года.