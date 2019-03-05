Гон выходит

Токийский окружной суд позволил бывшему главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, Карлосу Гону, выйти под залог в размере одного миллиарда йен. Однако может случиться так, что скандальный менеджер будет продолжать оставаться под стражей

Новый адвокат бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, один из ведущих юристов Японии, сумел добиться от токийского суда решения о том, что Карлосу Гону будет позволено выйти из тюрьмы под залог. Его размер составляет один миллиард иен, что равняется почти девяти миллионам долларов. Предполагается, что Карлос Гон будет отпущен уже сегодня вечером.

Есть, правда, несколько нюансов. Во-первых, судебное соглашение предусматривает контроль над менеджером. У его дома будет установлено видеонаблюдение, а все коммуникации будут контролироваться, и, разумеется, самому Гону запрещено покидать Японию. Ожидается, что прокуратура опротестует решение токийского окружного суда. Это может привести к тому, что Гон, проведший в тюрьме 107 дней, останется в ней и дальше.