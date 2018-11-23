Конец Карлоса Гона

В четверг Карлос Гон был уволен со всех постов в компании Nissan.Как указывалось ранее, исполнительный директор Грег Келли, который помогал Гону в укрывании дооходов, также лишился своей должности

По официальной информации, Карлос Гон был низложен со своего поста в рамках голосования совета директоров, где большинство высказалось за его отставку. Новым председателем совета директоров компании Nissan, скорее всего, станет ее CEO - Хирото Саикава. Также в Nissan заявили о том, что глубоко сожалеют об инциденте, однако поступок Карлоса Гона, в первую очередь, ударил по его личной репутации, а не по имиджу компании

Стоит отметить, что французская сторона, а именно компания Renault, сохранила за Карлосом Гоном должности председателя и главного исполнительного директора. Хотя сам Гон признан временно недееспособным, временное руководство будет вести с ним консультации по рабочим вопросам. Напомним, что французские власти не имеют претензий к скандальному топ-менеджеру. Более того, французская сторона считает, что оценивать ход следствия пока рано, правда, была высказана готовность к изучению материалов дела, как только они будут получены от японских коллег.