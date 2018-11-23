Автомобильный портал Motorpage
23 ноя 2018

Конец Карлоса Гона

Конец Карлоса Гона

В четверг Карлос Гон был уволен со всех постов в компании Nissan.Как указывалось ранее, исполнительный директор Грег Келли, который помогал Гону в укрывании дооходов, также лишился своей должности

По официальной информации, Карлос Гон был низложен со своего поста в рамках голосования совета директоров, где большинство высказалось за его отставку. Новым председателем совета директоров компании Nissan, скорее всего, станет ее CEO - Хирото Саикава. Также в Nissan заявили о том, что глубоко сожалеют об инциденте, однако поступок Карлоса Гона, в первую очередь, ударил по его личной репутации, а не по имиджу компании

Стоит отметить, что французская сторона, а именно компания Renault, сохранила за Карлосом Гоном должности председателя и главного исполнительного директора. Хотя сам Гон признан временно недееспособным, временное руководство будет вести с ним консультации по рабочим вопросам. Напомним, что французские власти не имеют претензий к скандальному топ-менеджеру. Более того, французская сторона считает, что оценивать ход следствия пока рано, правда, была высказана готовность к изучению материалов дела, как только они будут получены от японских коллег.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
За Рулем , Авто@mail.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Renault назначили временного президента

22 ноября 2018
renault logan stepway 2018

Появились цены на бюджетные паркетники Renault

11 октября 2018

Рено отказывается от Логана и Сандеро

05 сентября 2018
Renault Arkana 2018

Спортивная новинка от Renault

29 августа 2018
Renault Arkana

Renault назвала имя нового российского кроссовера

22 августа 2018

Renault будет экспортировать автомобили из России в Монголию

17 августа 2018

 Новости Renault

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Suzuki SX4 - suzuki sx4 2016 восточная мудрость, помноженная на спортивные ценности Тест драйв
23 ноября 2018

Suzuki SX4
"Suzuki SX4: восточная мудрость, помноженная на спортивные ценности"
Ford Mondeo, Toyota Camry - сравнительный тест ford mondeo 2015 и toyota camry 2018: в поисках водительского счастья
Сравнительный тест
21 ноября 2018

Ford Mondeo, Toyota Camry
"В поисках водительского счастья: Toyota Camry или Ford Mondeo?"
Jaguar E-Pace, Jaguar F-Pace - кошачья порода
Автопутешествия
20 ноября 2018

Jaguar E-Pace, Jaguar F-Pace
"Кошачья порода"
Nissan Murano - nissan murano 2015 почему «японец» из сша в россии ко двору пришелся
Тест драйв
19 ноября 2018

Nissan Murano
"Почему «японец» из США Nissan Murano в России ко двору пришелся"

Написано новостей:

2 2 2 4 5