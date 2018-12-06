Начались продажи Renault Logan Stepway

Именно новый Logan Stepway, а не Sandero - не перепутайте. Французы решили не отставать от Lada Vesta Cross и выпустили свой собственный приподнятый седан

Немного об изменениях: от стандартного «Логана» Stepway будет отличаться пластиковым обвесом, иными фарами и решеткой радиатора. Кроме того в салоне появился новый руль. Однако самое главное заключается в увеличенном дорожном просвете. Теперь он составляет 195 миллиметров против 155 у обычного седана.

С точки зрения техники, автомобиль предлагается с тремя двигателями одинакового объема – 1.6 литра. Отличие заключается в мощности- 82, 102 и 113 лошадиных сил. Моторы будут сочетаться с 5-ступенчатой механикой либо с традиционным 4-ступенчатым автоматом. Важный момент, старшая версия с мотором на 113 «лошадей» оснащается только механической КПП. Версия с автоматом, а точнее с вариатором, появится на рынке только в декабре.

Если говорить о ценах, то разброс такой - от 662 990 до 792 990 тысяч рублей. Кстати, автомобиль доступен в двух комплектациях, младшая – Life и старшая - Drive. Каждая комплектация разбивается на три версии, в зависимости от мощности двигателя и типа КПП. Между тем, «в базе» автомобиль уже неплохо оснащен - есть и подогревы сидений и магнитола. Однако многие полезные опции, например, кондиционер, идут за доплату. Стоит отметить, что список опций, которые можно докупить, довольно внушителен.