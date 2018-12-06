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6 дек 2018

Начались продажи Renault Logan Stepway

Начались продажи Renault Logan Stepway
Автор фото: фирма-производитель

Именно новый Logan Stepway, а не Sandero -  не перепутайте.  Французы решили не отставать от Lada Vesta Cross и выпустили свой  собственный приподнятый седан

Немного об изменениях: от стандартного «Логана»  Stepway будет отличаться пластиковым обвесом, иными фарами и  решеткой радиатора. Кроме того в салоне появился  новый руль. Однако самое главное заключается в увеличенном дорожном просвете. Теперь он составляет 195 миллиметров  против 155 у обычного седана.

С точки зрения техники, автомобиль  предлагается с тремя двигателями одинакового объема – 1.6 литра.  Отличие заключается в мощности- 82, 102 и 113 лошадиных сил. Моторы будут сочетаться с 5-ступенчатой механикой либо с традиционным 4-ступенчатым автоматом. Важный момент, старшая версия с мотором на 113 «лошадей» оснащается только механической КПП.  Версия с автоматом, а точнее с вариатором, появится на рынке только в декабре.

Если говорить о ценах, то  разброс такой -  от 662 990 до 792 990 тысяч рублей.  Кстати, автомобиль доступен в двух комплектациях, младшая – Life и старшая - Drive. Каждая комплектация разбивается на три версии, в зависимости от мощности двигателя и типа КПП. Между тем, «в базе» автомобиль уже неплохо оснащен - есть и подогревы сидений и магнитола.  Однако многие полезные опции, например, кондиционер, идут за доплату.  Стоит отметить, что список опций, которые можно докупить, довольно внушителен.

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При написании новости использовалась информация:
motor, РБК

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